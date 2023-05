Slovenske košarkarice v Slovenskih Konjicah izgubile proti Madžarkam

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca je serijo pripravljalnih tekem pred domačim evropskim prvenstvom začela z dvema porazoma – Madžarke so bile po včerajšnji zmagi s 64:87 v Celju danes boljše tudi v Slovenskih Konjicah – tekma se je končala z 62:94. V slovenski izbrani vrsti je bila najbolj učinkovita Teja Oblak, ki je v 25 minutah dosegla 26 točk. Po daljšem času sta v domači dvorani igrali tudi domačinki, ki zdaj nastopata v Italiji, Konjičanka Ajša Sivka in Zrečanka Zala Šrot.

Slovenska reprezentantka Tina Jakovina je po tekmi povedala: ”Na igrišču nismo dovolj potrpežljive, saj si želimo, da čim prej začnemo igrati dobro. Nismo popravile stvari z včerajšnje tekme. Sedaj je glavno, da imamo glavo gor, da še naprej verjamemo v našo igro ter iz teh dveh porazov ne delamo prevelike drame. Enostavno moramo trdo trenirati in se držati našega cilja, ki nas čaka čez slab mesec. Mislim, da imamo dovolj časa, da popravimo stvari. Ostati moramo zbrane, osredotočene nase in se ne ukvarjati z drugimi.”

Po dnevu premora bodo Slovenke priprave nadaljevale v Podčetrtku. Novi tekmi jih čakata v torek in sredo, ko se bodo najprej v Podčetrtku potem pa še v Mengšu pomerile s Hrvaško.

