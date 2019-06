Slovenske košarkarice EP začele s porazom

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca je v prvem krogu evropskega prvenstva v Nišu nesrečno izgubila proti Madžarski s 84:88. Slovenke so večji del tekme vodile, po poškodbi Eve Lisec ob koncu tretje četrtine pa so pobudo prevzele Madžarke. “Čestitke Madžarski za zmago. Ali je zaslužena ali ne, zdaj ni več vprašanje. Prepričan pa sem, da če bi Eva Lisec ostala na parketu, bi mi tekmo dobili. Igrali smo všečno košarko, dobro v napadu, kjer smo si pripravili veliko odprtih metov in dosegli nekaj lahkih košev, slabo pa smo odigrali obrambo. Dobili smo preveč košev in ko je igrišče zaradi petih osebnih napak zapustila še Evansova, nismo imeli več obrambe za visoko Hatarjevo,” je po tekmi povedal selektor slovenske reprezentance Damir Grgić, sicer tudi trener Cinkarne Celje.

Iz celjskega kluba so sicer na prvenstvu Aleksandra Krošelj, Maruša Seničar in Zala Friškovec, klub iz Maribora zastopa Merisa Dautović. V skupinskem delu bodo Slovenke jutri igrale še proti Turkinjam, v nedeljo pa proti Italijankam.