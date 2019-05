Danes zjutraj je na Žički cesti v Slovenskih Konjicah osebno vozilo zapeljalo z vozišča in obstalo na brežini. Gasilci PGD Slovenske Konjice so zavarovali kraj dogodka, s tehničnim posegom iz vozila rešili poškodovani osebi, odklopili akumulator, z vpojnim sredstvom sanirali razlite motorne tekočine in nudili pomoč reševalcem NMP Slovenske Konjice, ki so tri poškodovane osebe prepeljali v nadaljnjo oskrbo v celjsko bolnišnico.

Foto: PGD Slovenske Konjice

