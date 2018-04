Današnji večer je bil večer desete in hkrati zaključne čajanke, ki so jih v letošnji sezoni pripravili v konjiški Splošni knjižnici. Medse so povabili igralko, pesnico in dramatičarko Sašo Pavček. Predstavila je nekaj že objavljenih del, zbrane obiskovalce pa je presenetila tudi s še ne objavljenim odlomkom avtorske komedije. Dvorano konjiškega Doma kulture je gostja napolnila s prijetno in ubrano besedo, ter doživeto interpretacijo.

Več o dogodku si lahko preberete v časopisu NOVICE.