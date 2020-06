Slovenske Konjice: V mesto po dozo navdiha!

V Slovenskih Konjicah je na ogled razstava plakatov s pozitivnimi mislimi »Konjičani Konjičanom – Ko misel dozori.«

Med epidemijo sta Splošna knjižnica Slovenske Konjice in konjiški Turistično-informacijski center (TIC) preko razpisa prebivalce mesta pozvali, naj napišejo spodbudne misli. Veliko se jih je odzvalo. Njihove misli so natisnili na plakate, ki so jih razobesili po mestu. Plakate s pozitivnimi oziroma navdihujočimi mislimi so namestili v vitrine v konjiškem Starem in Mestnem trgu.

Kot je še povedala vodja konjiške knjižnice Ana Miličevič, jih je velik odziv občanov razveselil, saj je bil natečaj med Konjičani deležen precejšnjega odziva. Prejeli so veliko odličnih misli, ki bodo zagotovo pripomogle k bolj pozitivnemu vzdušju v mestu. Spodbudo in optimizem v teh korona časih, se strinjajo mnogi, potrebujemo še toliko bolj.