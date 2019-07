Slovenske Konjice v finalu

Slovenske Konjice so se na osnovi spletnega glasovanja uvrstile v finale tekmovanje Moja dežela – lepa in gostoljubna. Za čim boljšo uvrstitev se bodo potegovale v kategoriji manjših mest. Zdaj je na potezi ocenjevalna komisija, ki bo Slovenske Konjice obiskala 10. avgusta. Namen tekmovanja je spodbujati in ozaveščati ljudi, da urejajo bivalno okolje. Kot še poudarjajo na Turistični zvezi Slovenije, je urejeno in gostoljubno okolje pogoj za uspešen razvoj turizma. To je temeljni smisel in dolgoročno sporočilo projekta Moja dežela – lepa in gostoljubna. Zato turistična društva in zveza na tem področju z vse bolj zavzetim sodelovanjem občin, podjetij ter mnogih organizacij in strokovnih institucij uresničujejo vrsto programov. Projekt tako postopoma prerašča v vseslovensko gibanje.