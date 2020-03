Slovenske Konjice: uvedli psihosocialno pomoč za zaskrbljene občane

V Zdravstvenem domu Slovenske Konjice so danes uvedli psihosocialno pomoč. Ambulanto v Ločah zaprli, spremenjen način dela pa velja tudi v Zrečah in Vitanju.

V Zdravstveni dom Slovenske Konjice lahko od ponedeljka vstopijo le naročeni obiskovalci in nujni primeri, smo poročali včeraj. Zaradi razglasitve epidemije koronavirusa so namreč zelo spremenili način dela.

“Večinoma obiskovalci upoštevajo in razumejo navodila, beležimo pa bistveno več telefonskih klicev, zato prosimo paciente za strpnost,” je danes povedal direktor Dejan Verhovšek.

Loče zaprli, kako v Vitanju in Zrečah?

V Ločah so včeraj ambulanto zaprli, zdravnica odtlej dela v konjiškem zdravstvenem domu ali pa je tam urejeno nadomeščanje.

V vitanjsko ambulanto se morajo bolniki nujno naročiti po telefonu.

V ambulante v Zrečah prav tako ni mogoč prost vstop. Zdravstvena postaja je zaklenjena. Naročeni bolniki počakajo, da jim vrata odpre osebje, nujni primeri pa naj pozvonijo. Tudi tam pozivajo, da naj bolniki administracijo čim več urejajo preko telefona ali elektronske pošte, naročanje na nenujne storitve ni mogoče, odpovedana je preventivna dejavnost, laboratorij do nadaljnjega ne dela. Vse prosijo za strpnost.

Potrebujete pogovor?

Vsem, ki v teh časih potrebujejo pogovor, čutijo stisko in tesnobo, je od danes na voljo telefonska psihosocialna pomoč. Psihologinja konjiškega zdravstvenega doma je za pogovor na voljo vsak delovnik od 7.00 do 15.00 na telefonski številki 051 435 427 ali preko pošte ckz@zd-slovenskekonjice.si.

(Nina Krobat)

Vsi s povišano temperaturo in znaki okužbe dihal nujno pokličite osebnega ali dežurnega zdravnika in sledite njegovim navodilom!

Odvzemi brisov za dokazovanje na okužbo s koronavirusom se ne izvajajo več.

Vsi, ki sumijo, da so prišli v stik z okuženo osebo in kažejo znake okužbe dihal, naj gredo v samoizolacijo, spremljajo svoje zdravstveno stanje in v primeru poslabšanja pokličejo svojega izbranega zdravnika za nadaljnja navodila.

Kontaktna telefonska številka za informacije: 03 758 17 02.

Za vse informacije o koronavirusu in bolezni, ki jo povzroča, pokličite: 080 14 04.