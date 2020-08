Slovenske Konjice: urejajo križišče med Tovarniško in Žičko cesto

Na pobudo občanov so se lotili urejanja križišča med Tovarniško in Žičko cesto v Slovenskih Konjicah ter umiritve hitrosti na Žički cesti. Projekt so na Občini uvrstili med tiste, ki so jih uvrstili v participativni proračun.

Na Žički cesti so že na novo zarisali ‘debele črte’, ki predstavljajo ‘optično zavoro’, in vplivajo na umirjanje hitrosti. Na omenjenem odseku bodo postavili še prometne znake, s katerimi bodo na območju med tremi prehodi hitrost omejili na 40 km/h. Nekaj metrov vstran od obstoječega prehoda za pešce so uredili še enega novega …

