Slovenske Konjice: Ta petek bomo izvedeli, kdo bo Glasbena zvezda Štajerske

Ta petek, prvega februarja gre zares. V konjiški športni dvorani bo potekal finalni šov Glasbena zvezda Štajerske. 12 finalistov se bo potegovalo za laskavi naziv in nastop na odru 22-letke Radia Rogla. Poleg finalistov bodo nastopila še 4 uveljavljena glasbena imena: Tanja Žagar, Modrijani, Spev in Ansambel Banovšek. Voditelja večera bosta Alja Tihle Hren in Blaž Švab, ki sta finaliste spremljala na vseh pred izborih ob sredah zvečer, v oddaji Pod Roglo se poje in igra.

Z NAMI V KONJIŠKI ŠPORTNI DVORANI:

Ansambel Pok iz Polskave, Aneja Lončarič iz Krasne pri Poljčanah, Ansambel Posluh iz Vitanja, Trio Rudija Breznika iz Mute, Ana Grdadolnik iz Lehna na Pohorju, Odštekani muzikanti iz Rogaške Slatine, Duo Vaginos iz Oplotnice, Nina Lampret s Frankolovega, Ansambel Želja s Pragerskega, Konjiški muzikanti iz Slovenskih Konjic, Nuša Pliberšek iz Oplotnice in Ansambel Štravs iz Zreč.

Vstopnice so na voljo na Eventimovih prodajnih mestih, na vseh Petrolih ali Radiu Rogla, na prireditvi prodaje vstopnic ne bo.