Tradicionalni županov sprejem za domače podjetnike in predstavnike javnih zavodov so dopoldne pripravili v Slovenskih Konjicah. Zbranim so predstavili tudi aktualno razstavo v Christianini sobi o prvi svetovni voljni. Druženje so nadaljevali ob izmenjavi dobrih praks v restavraciji Mali grof.

