Praznični december je letos tudi v Slovesnih Konjicah precej drugačen od prejšnjih. Del tradicije pa Konjičani ohranjajo. Znova so v mestu postavili smrečice, kar 47 jih je plus ena velika. Društva, šole, vrtce, krajevne skupnosti, razne organizacije in druge pa so povabili, da so jih okrasili s svojo domišljijo. Predvsem sprehajalcem s tem polepšajo sprehode čez mesto. V mestu je zagorela tudi že praznična razsvetljava.

