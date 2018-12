Slovenske Konjice: Smrečice okrasili z več kot 2.000 unikatnimi obeski

V Slovenskih Konjicah so danes Konjičani vseh generacij krasili smrečice v centru mesta. Krasili so jih otroci iz konjiških šol in vrtcev, člani društev, javnih zavodov in drugih organizacij. Smreke so pripeljali gozdarji, pri krašenju pa so uporabljali čim bolj naravne materiale. Osrednja tema krašenja je letos vlak Konjičan in nekdanja železniška proga. Skupno pa so izdelali več kot 2.000 okraskov. Največja smreko, ki meri 15 metrov so postavili pred Domo kulture, okrasili pa so člani Turističnega društva Slovenske Konjice. Na pobudo društva so namreč otroci OŠ Pod goro v okviru tehniškega dne iz lesa izdelali številne vlakce, ki bodo krasili osrednjo smreko.

Oglejte si pestro fotogalerijo. Več in podrobneje v naslednji številki lokalnega časopisa NOVICE.