Slovenske Konjice: Uspešno postavili mlaj dobrih občutkov

Že drugo leto zapored so krajani Malahorne pred Medijsko hišo NOVICE in Radio Rogla postavili mlaj. Letos je bil to mlaj dobrih občutkov. S postavitvijo mlaja pa so na Radiu Rogla napovedali 21. letko Radia Rogla.

14 metrov visok mlaj so tudi letos ‘po starem’ za Konjičanke in Konjičane dvignili Malahorčani in številni obiskovalci, pomagali pa so si s tako imenovanimi ‘žavrami’ in mlaj na koncu zakoličili. Zbrani so lahko brezplačno pokušali vino novega letnika Zlatega griča in jedli okusen bograč. Sledilo je druženje z ansamblom Vikend.

Oglejte si pestro fotogalerijo, več o dogajanju pa v prihodnji številki NOVIC.

ŽIVEL RADIO ROGLA!