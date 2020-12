SLOVENSKE KONJICE Rekorder po zaseženih vozilih

Konjiški policisti so na območju Loč sinoči ustavili 36-letnega domačina in mu zaradi serije prekrškov tudi odvzeli vozilo.

Gre za neslavnega rekorderja, saj je od junija na tak način ostal že brez devetih avtomobilov. Najpogosteje, tudi tokrat, so mu avto vzeli, ker je vozil pijan. Seznam prekrškov se je podaljšal še za vožnjo neregistriranega vozila z nepravimi registrskimi tablicami, na cesti so ga v ujeli tudi v času policijske ure.

Vse to ga bo veljalo 3100 evrov globe.

Policija poudarja, da so Konjičanu avtomobile zasegali že v prejšnjih letih, pogosto so bili ti stari in tehnično neustrezni, za vse je sodišče odredilo uničenje.

Na Celjskem so voznikom letos skupno odvzeli 525 vozil.

PŠ