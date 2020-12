Slovenske Konjice: pri Finku so znova delili sarmo

Gostinstvo Fink nadaljuje s tradicijo, deljenjem sarme ob slovesu starega leta. Občane so razveselili danes dopoldne. Letos so glede na situacijo pripravili nekaj manj sarm, a vseeno približno 1.200, njihove rekordne številke pa so še enkrat višje.

“S tem je pred leti začel moj mož Sandi in čeprav je letos zadeva bolj zapletena, zaradi česar smo bili skeptični, ali bi se tega lotili ali ne, smo se odločili, da te tradicije ne prekinemo,” je povedala Nada Fink. V Gostinstvu Fink se želijo na ta način zahvaliti predvsem gostom, ki jih obiskujejo med letom, čeprav lahko ljudje po sarme pridejo tudi, če sicer niso njihove stranke. Finkova je še poudarila, da so se organizirali tako, da je vse potekalo po pravilih. Precej izkušenj so si namreč že nabrali, odkar so uvedli prevzem ‘hrane za domov’, še posebej pa v zadnjem obdobju, ko so gostinski lokali zaprti in še bolj množično dostavljajo hrano na domove. “Ljudem želim srečno novo leto in obilo zdravja v 2021. Pa da se čim prej vidimo v našem lokalu,” je pogovor končala Nada Fink. (Jure Mernik)

Oglas