Slovenske Konjice: Okusi iz Vodnikovih časov

Leto okusov z V. V. Tak je naslov knjige dr. Janeza Bogataja, ki jo je predstavil v Slovenskih Konjicah.

Priznan etnolog, profesor in publicist dr. Janez Bogataj se je odzval povabilu Kulturnega društva sv. Jurij Konjice. V pogovornem večeru, ki ga je vodil Jure Levart, je v besedi in sliki nanizal številne zanimive utrinke iz življenja Valentina Vodnika. Inicialki V. V. v naslovu knjige Leto okusov z V. V. sta začetnici imena in priimka Valentina Vodnika, pesnika, prevajalca, razsvetljenca, učitelja in novinarja, ki ga je navduševala tudi kulinarika. Letos mineva 200 let od njegove smrti.

Vodnikova solata

Pred 220 leti pa je izšla Vodnikova knjiga Kuharske bukve, v kateri je zbranih 300 receptov, med njimi najdemo denimo navodila za pripravo višnjeve žolce ali pa Vodnikove solate z motovilcem, kuhano cvetačo, rdečo peso in trdo kuhanimi jajci. Skozi prestavljeno kulinariko lahko bralec prav tako spoznava običaje takratnega časa. “Vodnikova knjiga je v meni prebudila zamisel, da prehransko dediščino iz tistih časov prenesem v današnja kulinarična doživetja. Zato sem k sodelovanju povabil 12 odličnih slovenskih kuharskih mojstrov in mojstric, ki na sodoben način interpretirajo 48 jedi iz Vodovnikovih Kuharskih bukev,” je pojasnil dr. Bogataj. Knjiga Leto okusov z V. V. je izšla pri Celjski Mohorjevi družbi. Iz nje so ideje črpali tudi zreški dijaki, ki so poskrbeli za okusno pogostitev, v kateri se je tradicija prepletala s sodobnostjo.