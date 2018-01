Slovenske Konjice: odprli Učni izdelovalni laboratorij

Na Šolskem centru Slovenske Konjice – Zreče so odprli Učni izdelovalni laboratorij. Gre za nekakšno ‘odprto delavnico’, ki na treh lokacijah nudi možnost uporabe sodobnih tehnologij.

Na treh lokacijah v Konjicah in Zrečah so dijakom, študentom, podjetjem in širši javnosti na voljo sodobni stroji za prototipiranje in izdelavo inovativnih izdelkov, denimo 3D tiskalniki, CNC in rezkalni stroji, laboratorijska in IKT oprema. Poleg opreme pa nudijo tudi znanje – izobraževanja in mentorstvo.

Uporabo tehnologij so na vseh lokacijah podrobneje predstavili po opoldanskem slovesnem odprtju na konjiški gimnaziji, ki se ga je med drugimi udeležil tudi predsednik vlade dr. Miro Cerar. Popoldne pa v dvorani Konjičanka sledi še posvet Digitalno inovativno stičišče Slovenije s številnimi govorniki.

