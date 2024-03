SLOVENSKE KONJICE Nova cerkvena zvonova bosta zadonela na Jurjevo nedeljo

Prejšnjo nedeljo so pri nadžupnijski cerkvi sv. Jurija pozdravili cerkvena zvonova, na Jurjevo nedeljo pa ju bodo slovesno dvignili v obnovljeni zvonik, kjer bosta, če bo dano, zvonila vsaj še naslednjih 300 let.

Medtem ko mojstri obnavljajo notranjost zvonika nadžupniske cerkve sv. Jurija v Slovenskih Konjicah, so Konjičani že lahko videli, celo prijeli in preizkusili velika zvonova, ki bosta čez mesec dni zadonela nad Konjicami.

Starega iz leta 1715, ki so ga mojstri v zadnjih mesecih obnovili, in povsem novega, še mogočnejšega.

»Tak dogodek se zgodi približno vsakih 300 let, naslednjih devet generacij ga verjetno ne bo več doživelo, zato ga temu primerno obeležujemo,« je dejal konjiški arhidiakon Jože Vogrin.

Na vsakih 300 let

Zvonova so na parkirišče pri konjiški nadžupnijski cerkvi pripeljali v nedeljo, 10. marca, kot dogodku pritiče: z Jurjevo konjenico in člani Godbe na pihala Slovenske Konjice na čelu, na praznično okrašeni prikolici, kjer sta bila pravi paši za oči.

Sprejem so pospremili cerkveni pevci in arhidiakonov nagovor, kjer je med drugim poudaril pomen zvonov. Po kratkem programu pred cerkvijo so udeleženci sprejem nadaljevali z mašo v cerkvi, nato pa se vrnili k zvonovoma, ju lahko prijeli, se z njima fotografirali in z lesenimi kladivci preizkusil, kako bosta zvenela. Za atraktiven prevoz zvonov od skladišča do zbrane množice je poskrbel prevoznik Uroš Fijavž.

Kdor je prvi sprejem zamudil, je zvonova lahko občudoval minulo nedeljo, ko so ju zapeljali naokrog ‘po fari’, do Tepanja, Brda, v Konjiško vas in Polene, na ogled pa bosta tudi na cvetno nedeljo in seveda na Jurjevo nedeljo, ko ju bodo slovesno blagoslovili in z vsemi pripadajočimi častmi dvignili v zvonik.

Nad mestom bodo doneli štirje

Iz delavnice livarskih mojstrov v avstrijskem Innsbrucku sta zvonova v Konjice sicer prispela že pred dnevi.

Zvon iz leta 1715 so mojstri temeljito obnovili in ponovno uglasili, obenem pa ulili čisto novega, še večjega, takšnega, kot so ga za konjiško cerkev izdelali pred natanko stoletjem, a ga je približno dve desetletji kasneje vzela druga svetovna vojna.

»Zvon je zares mojstrsko ulit, čudovit je, tak, kot bi ga naredil zlatar,« je nad opravljenim delom v livarni Grassmayer zadovoljen Vogrin. Mojstri so repliko zvona iz leta 1924 izdelali s pomočjo stare fotografije, saj so ga, preden so ga pred stoletjem odpeljali iz mariborske delavnice, livarji k sreči fotografirali.

»Fotografijo smo našli v arhivu, jo povečali in tako izdelali zvon z enakimi napisi in okrasjem,« je pojasnil arhidiakon.

1 od 10

Zvonik obnavljajo

Trenutno konjiški zvonik skorajda molči. Zatem ko so konec avgusta sneli stari zvon iz leta 1715, da bi ga odpeljali na obnovo, sta v zvoniku ostala še dva manjša.

Tudi ta so pred dnevi sneli in po 40 letih zvonjenja odpeljali na uglasitev, da bodo na Jurjevo nedeljo vsi štirje spet zazveneli v najlepši možni melodiji.

Medtem ko Konjičani že lahko občudujejo zvonova, poteka obnova notranjosti zvonika, kamor ju bodo namestili aprila. Delavci obnavljajo stopnišča, tramove in podeste, da bo dostop do zvonov lepši, predvsem pa varnejši in lažji. Kasneje bodo notranjost olepšali še pleskarji, vsa dela v zvoniku pa bodo opravljena do Jurjeve nedelje. (NK)