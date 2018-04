Slovenske Konjice: Mladi kmetje in koncept vzpostavitve pametnih vasi

Mladi kmetje so poleg lokalnih podjetij ključni pri vzpostavitvi pametnih vasi. Predzadnji aprilski petek so se najprej v dvorani Konjičanka zbrali predstavniki Zveze podeželske mladine Slovenije. Skupaj z mladimi kmeti, ki delujejo v Slovenskih Konjicah, so opravili pogovore, s katerimi so želeli ugotoviti, s kakšnimi izzivi se soočajo na lokalni in nacionalni ravni ter koliko je povezovanja med njimi.

Svoje želje in probleme so nato predstavili županu Občine Slovenske Konjice Miranu Gorinšku ter poslancu Evropskega parlamenta Francu Bogoviču. Slednji je v drugem delu srečanja predstavil koncept pametnih vasi, katerega cilj je, da mladi ostanejo na podeželju in da v njem vidijo prihodnost, visoko kakovost bivanja in priložnost za delo.

Oglejte si pestro fotogalerijo, več o dogajanju v prihodnji številki NOVIC.