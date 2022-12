Slovenske Konjice: KVIAZ sestavili po dodatnih usklajevanjih

Za novoizvoljenimi konjiškimi občinskimi svetniki so prva pomembna glasovanja. Čeprav ni šlo gladko, so na konstitutivni seji vendarle izvolili tudi sestavo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter administrativne zadeve (KVIAZ). Za to so sicer potrebovali polurni premor in dodatna usklajevanja med predstavniki svetniških skupin. Da bi bilo v prihodnje podobnih nesoglasij na sejah občinskega sveta čim manj, in da bi delali podobno kot v prejšnjih štirih letih, si želi župan Darko Ratajc.

Poročilo Občinske volilne komisije o izidih zadnjih lokalnih volitev je na tokratni seji, ki jo je sicer kot najstarejši svetnik vodil Slavko Hren – izvoljen na listi SLS, podala njena predsednica Lidija Pratnemer.

Kaj je še po prvi seji v novem mandatu povedal župan in kako je sestavljen KVIAZ lahko preverite v lokalnem časopisu NOVICE. (Jure Mernik)

Foto: Matej Nareks, Foto Nareks

Oglas