Slovenske Konjice: Križničeva vila ima velik potencial

Zlati grič. Podjetje si želi obnoviti tudi Križničevo vilo, a za zdaj ni dovolj denarja.

V Jamnah, ki ležijo v dolinici med škalskimi vinogradi, stoji Križničeva vila oziroma Križničevo. Objekt v slogu angleškega dvorca je v lasti konjiškega Zlatega griča, v njem pa je podjetje uredilo sprejemno pisarno golfišča.

Apartmaji, prostor za prireditve, …

Da ima stavba velik turistični potencial, je v delu o kulturni dediščini kot izzivu sodobnemu podjetništvu opisal etnolog dr. Vito Hazler. “Recepcija igrišča za golf, apartmaji za goste, še posebej za igralce golfa, stanovanje upravitelja igrišča, glasbene in literarne prireditve, likovne kolonije idr.,” možno ponudbo, ki bi jo lahko tukaj uredili, našteva Hazler. S strokovno obnovo bi stavba zasijala v izvirni podobi in pomembno izpopolnila podobo Škalc in Jamen, kjer se razvija rekreativna dejavnost in ohranja vinogradniški videz pokrajine, je prepričan.

Nekoč že ‘turistična’

Kot navaja etnolog Vito Hazler, so v Križničevi vili nekoč že razvijali turizem.

Prvotno vrhkletno hišo s kolarsko delavnico in žganjekuho sta zakonca Werzan leta 1881 nadzidala v nadstropno vilo, ki jo je kupil Tomaž Fantoni, po njegovi smrti pa je žena posest s hišo prodala Martinu Ogorevcu, zavednemu slovenskemu trgovcu, ki je imel v Jamnah vinotoč in penzion s sobami. Po očetovi smrti je posest prevzela hči Ana, njen mož Alojz Križnič pa je bil ustanovitelj in prvi predsednik lokalnega turističnega društva ter konjiški župan, navaja Vito Hazler. Kasneje so vilo podržavili.

Želje so, denarja ni

Potenciala, ki ga ima vila za turizem, se v Zlatem griču vsekakor zavedajo. V podjetju bi si želeli obnoviti vse stare stavbe, ki stojijo na območju Škalc, vključno s Križničevo vilo, vendar za to potrebujejo določen denar, ki pa ga podjetje za ta namen nima.

“Res je, da je objekt zanimiv za turistično ponudbo, vendar je v tem trenutku naša naložbena prioriteta obnova vinogradov. Če se bo v prihodnosti pokazala možnost obnove tega objekta, se bomo projekta z veseljem lotili,” je o tem povedal direktor podjetja Silvo Žižek.

