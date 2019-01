Slovenske Konjice: Kristali za finaliste ‘Glasbene zvezde Štajerske’

Jutri zvečer bo v konjiški športni dvorani potekal finalni šov Glasbena zvezda Štajerske. 12 finalistov se bo potegovalo za laskavi naziv in nastop na odru 22-letke Radia Rogla. Poleg finalistov bodo nastopili še Tanja Žagar, Modrijani, Spev in Ansambel Banovšek. Voditelja večera bosta Alja Tihle Hren in Blaž Švab, ki sta finaliste spremljala na vseh pred izborih ob sredah zvečer, v oddaji Pod Roglo se poje in igra.

Vsi finalisti bodo prejeli kristale za sodelovanje in uvrstitev v finalni izbor. Največji kristal in kar nekaj dodatnih nagrad pa bo prejel tisti finalist, ki bo zbral skupno največje število glasov. Izjemni talenti, ki smo jih vse od začetka oktobra srečevali v etru in na prireditvenem odru Radia Rogla (v konjiški pivnici Krigl), so presegli vsa pričakovanja. Mladi Štajerci so dokazali, da so visoko glasbeno izobraženi, talentirani in motivirani.

Več o tekmovalcih na tej povezavi.