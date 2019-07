Slovenske Konjice: kmalu popolna zapora priključka na avtocesto

Zaradi rušitve in preureditve čelne cestninske postaje Tepanje je na tem delu avtoceste prometni režim že nekaj časa prilagojen. Promet so v zadnjem obdobju urejali z menjavanjem pasov po sistemu ‘2+1’ (dva pasova v eno smer vožnje in eden v obratno smer) glede na prometne tokove. Na priključku Slovenske Konjice so zaradi teh del zaprli izvoz z avtoceste iz smeri Ljubljane in uvoz nanjo proti Mariboru. Odstranitev cestninske postaje Slovenske Konjice – priključka na avtocesto, načrtujejo proti koncu julija oz. v prvi polovici avgusta. Predvidoma pr-vih pet dni bodo delali pod prometom, nato bo sledila desetdnevna (predvidoma med 1. in 11. avgustom) popolna zapora celotnega priključka, pri čemer bodo obvoz uredili preko sosednjih priključkov. Z deli na območjih obeh cestninskih postaj naj bi končali do sredine avgusta.