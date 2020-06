Slovenske Konjice: Jurijev festival, ‘četrtič’!

Že četrto leto zapored so v starem mestnem jedru Slovenskih Konjic organizirali Jurijev festival kulinarike in domačih obrti. Včerajšnji dogodek so drugič pripravili v sklopu občinskega praznika Občine Slovenske Konjice, pred tem so ga izpeljali ob tradicionalnem Jurjevanju, ki ga je letos ‘odnesel’ koronavirus, lani pa slabo vreme. Prireditev so tokrat odprli godbeniki, popestrili pa tudi folklorniki. Na stojnicah se je sicer predstavilo sedemnajst ponudnikov iz turistične destinacije Rogla-Pohorje.

