Slovenske Konjice: Heroji v pižamah za manj voženj pod vplivom alkohola

V prireditvenem centru Patriot Mladinskega centra Dravinjske doline so minulo soboto poskrbeli za veliko zabave in hkrati ozaveščanje mladih o nevarnosti vožnje pod vplivom alkohola. Prireditveni center Patriot je bil nabito poln, saj so organizirali koncert priljubljenih skupin Marjetica in Zmelkoow.

Tekom koncerta so potekale aktivnosti v sklopu vseslovenske iniciative Zavoda Vozim in zavarovalnice Generali ter agencije Luna TBWA z naslovom “Heroji furajo v pižamah”. Za vse obiskovalce so bili na voljo alkotesti, hkrati pa so informirali zbrane o nevarnostih vožnje pod vplivom alkohola. Izvajali so alkoteste in informirali mlade o nevarnosti vožnje pod vplivom alkohola. Poleg tega pa sta dve osebi na invalidskih vozičkih, iz Zavoda Vozim nudili brezplačni prevozi na in z zabave.

Več o akciji, ki si prizadeva spodbuditi mlade in njihove starše, da vstanejo sredi noči in se odpravijo po svoje otroke oziroma bližnje na zabavo, pa v prihodnji številki NOVIC.

Foto: Mladinski center Dravinjske doline