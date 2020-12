Slovenske Konjice: družine opravile 333 ur brezplačne rekreacije

Zavod za šport Slovenske Konjice je od začetka novembra družinam omogočal brezplačno rekreacijo v konjiški športni dvorani. Do sredine decembra, ko so z izvajanjem tovrstne rekreacije za leto 2020 končali, so družine športno dvorano uporabljale 333 ur. “Smo primer dobre praske, saj smo bili prvi, ki smo v Sloveniji to možnost občanom ponudili. Danes pa vsaj glede na naše vedenje to počnejo maksimalno štiri občine,” je povedala direktorica konjiškega Zavoda za šport Laura Krančan in dodala: “Zanimanje je počasi naraščalo, v decembru pa smo zaradi prezasedenosti morali marsikomu sporočiti, da na rekreacijo zaradi zasedenosti žal ne more.” Protokol uporabe športne dvorane pa je bil razumljivo usklajen s priporočili NIJZ. Če bodo razmere januarja podobne trenutnim, bodo občanom uporabo športne dvorane znova omogočili. (Jure Mernik)

Oglas