Slovenske Konjice: do konca meseca že 215 ton nakopičene odpadne embalaže

Na konjiškem odlagališču bo do konca meseca že 215 ton nakopičene odpadne embalaže, rešitev še ni.

Rešitve težav s kopičenjem embalaže na konjiškem Centru za ravnanje z odpadki še vedno ni. Kot je sporočil direktor konjiškega Javnega komunalnega podjetja mag. Franc Dover, bo tam do konca aprila že okoli 215 ton nakopičene odpadne embalaže.

Kot so na komunali že večkrat opozorili, so takšne količine odpadne embalaže nevarne predvsem zaradi možnosti nastanka požarov. Za zdaj Center za ravnanje z odpadki deluje nemoteno. Če v tem mesecu država ne uredi odvoza embalaže oziroma dovoli komunali, da prevoze uredi sama, pa ga bodo prisiljeni zapreti. (N. K.)