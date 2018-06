Slovenske Konjice: Dan z gozdarji

Konjiški gozdarji so včeraj organizirali Dan z gozdarji. Z njimi so se na pot do gozdnega predela Zloderžnik podali tudi predstavniki konjiške občine, uslužbenci konjiške enote Zavoda za gozdove Slovenije (GZS) in Krajevne skupnosti Loče ter predstavnik podjetja Slovenski državni gozdovi d.o.o. Med pohodom so se pogovarjali o gospodarjenju z gozdom in odnosu ljudi do gozda. Na eni izmed točk so sodelovali tudi lovci iz Lovske družine Loče. Predstavili so gospodarjenje z divjadjo na tem območju.

Več o poučnem pohodu preberite v naslednji številki NOVIC.