Slovenske Konjice: Dalmatinski božič navdušil z dobrimi občutki

V Športni dvorani Slovenske Konjice je nocoj potekal dolgo pričakovani koncert Klapa Rišpet, Klapa Skala in Darja Gajšek. Skoraj tisoč in pol obiskovalcem so pričarali pravi dalmatinski božič. Uvodoma so za presenečenje in priljubljeno konjiško pesem poskrbeli člani Ansambla Banovšek. Nato pa so zbrani prisluhnili številnim uspešnicam in bili navdušeni nad vsemi dobrimi občutki. Program je povezovala radijka Alja Tihle Hren.

Utrinke s koncerta najdete v fotogaleriji. Več o dogodku preberite v naslednji številki lokalnega časopisa NOVICE.