Slovenske Konjice: Branju prijazna občina

Občina Slovenske Konjice je konec leta pridobila naziv »Branju prijazna občina«. Slednji naziv sta konec leta 2017 prvič podelili Združenje splošnih knjižnic in Skupnost občin Slovenije. K sodelovanju za pridobitev naziva, so zaposleni na Občini Slovenske Konjice povabili različne ustanove na Konjiškem, kjer izvajajo podpore projektom in drugim aktivnostim s področja bralne kulture. Med njimi je bila tudi medijska hiša Novice in Radio Rogla, ki si z različnimi dogodki prizadeva k spodbujanju in razvoju bralne kulture.

Oglejte si foto utrinke nekaterih minulih dogodkov, več o pridobljenem nazivu pa si preberite v novi številki NOVIC, na strani 6.

Za vse, ki radi pišete pesmi, še ena novica: Prijavite se lahko na nagradni pesniški natečaj, Minattijeva pesem leta 2018.