Slovenske Konjice bodo preplavili plakati s pozitivnimi mislimi

V času epidemije so pozitivne misli še toliko bolj dobrodošle. Zato se je v Splošni knjižnici Slovenske Konjice in Turistično-informacijskem centru Slovenske Konjice porodila zamisel za javni natečaj, ki so ga naslovili Ko misel dozori. Konjičanke in Konjičane pozivajo, da jim posredujejo spodbudne misli, ki jih bodo natisnili na plakate in jih razobesili po mestu.

Vodja konjiške knjižnice Ana Miličevič: »Natečaj smo objavili v začetku tedna, z njim pa nagovarjamo prebivalke in prebivalce konjiške občine, da nam do 20. maja po elektronski pošti Splošne knjižnice Slovenske Konjice (info@knjiznicakonjice.si) pošljejo enostavčne spodbudne oziroma pozitivne misli, ki s svojo preprosto dozorelostjo spodbujajo čas, v katerem živimo danes – čas s koronavirusom. Med prispelimi mislimi ne bomo delali posebnega izbora, ampak bomo vse objavili na plakatih, ki jih bomo razobesili po konjiškem Starem in Mestnem trgu,« pojasnjuje Miličevičeva.

Omenjen misli bodo objavljene tudi v 6. številki Literarne revije Spirala, ki izhaja v sklopu literarnega festivala Spirala v organizaciji Splošne knjižnice Slovenske Konjice.