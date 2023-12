Slovenska mešana štafeta na 4×1.500 metrov, v kateri so bili poleg članice celjskega Kladivarja Klare Lukan še Veronika Sadek, Žan Rudolf in Rok Markelj, je na evropskem prvenstvu v krosu v Bruslju zasedla deseto mesto. Omenjena četverica je za Francijo, ki je zmagala, zaostala minuto in dvajset sekund. Srebro je v tesnem boju za medalje osvojila Nizozemska z dvema sekundama zaostanka, bron Velika Britanija, ki je bila štiri sekunde za Francijo. (Jure Mernik)

Foto: arhiv Peter Kastelic/AZS