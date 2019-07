Slovenska odbojkarska reprezentanca se je uvrstila v Ligo narodov, ki je naslednica svetovne lige. Mesto med svetovno elito so si zagotovili z zmago na kvalifikacijskem turnirju v Ljubljani. Danes so Slovenci v finalu s 3:0 v nizih premagali Kubance. Pred tem je Slovenija, ki so jo zastopali tudi Bistričani Alen Šket, Žiga Štern in Tonček Štern, ugnala tudi Čile in Turčijo v skupini ter Belorusijo v polfinalu.

Foto: FIVB

