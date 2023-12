Slovenska motošportnika leta znova Tim Gajser in Tjaša Fifer

Najboljša motošportnika leta 2023 v Sloveniji sta motokrosist Tim Gajser iz Makol in dirkačica v vzdržljivostnem motociklizmu Tjaša Fifer iz Bukovca, torej iz okolice Slovenske Bistrice. Krovna zveza AMZS je na podelitvi priznanj v Ljubljani nagradila številne tekmovalce za uspehe na mednarodni in domači sceni v iztekajočem se letu.

Za Tima Gajserja je nagrada že deveta v nizu, Tjaša Fifer je najboljša tretjič. AMZS pri izbiri motošportnika leta ni imela kakšnih večjih težav, saj je Gajser že leta zaščitni znak slovenskega motošporta in vselej poskrbi za odmevne dosežke na najvišji ravni. Tako je bilo tudi letos, čeprav je večji del sezone izgubil zaradi hude poškodbe noge med februarskimi pripravami. A ob koncu se je vrnil v zmagovitem slogu in napovedal lov na novo lovoriko v svetovnem prvenstvu razreda MXGP. V ženski konkurenci nagrado za najboljšo v koledarskem letu podeljujejo tretjič, še tretjič pa je pristala v rokah Tjaše Fifer. V zadnjem času se posveča predvsem enduru, kjer je letos v skupnem seštevku SP osvojila 15. mesto. (STA)