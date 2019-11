Slovenska Bistrica: Začenja se tridnevni festival Coprnija v živo

V Slovenski Bistrici se začenja tridnevni festival Coprnija v živo.

Festival je del projekta Živa coprnija Pohorja in Istre, ki je nastal v želji, da bi stare zgodbe, ki so se ohranile pisno ali le ustno, ponovno oživili in jih na privlačen, sodoben način predstavili občinstvu. Tako so ustvarili knjigo, mobilno aplikacijo in turistične ture, ki vodijo po poteh pripovednega izročila. V teh dneh pa bodo stare zgodbe s Pohorja in Istre oživele še na odrih.

Kaj prinaša Coprnija v živo?

Na festivalu bodo sodelovali tako slovenski kot hrvaški ustvarjalci. Uvodni dan se bo začel z lutkovno povorko in odprtjem festivala, nato bodo ustvarjalnice, na ogled bodo štiri lutkovne predstave (ustvarjalcev iz Sl. Bistrice, Oplotnice in Zgornje Ložnice). V knjižnici bodo zvečer predstavili knjigo Živa coprnija Pohorja in Istre – izleti po poteh pripovednega izročila, ki je izšla pri založbi Beletrina.

V petek, drugi dan, bo poleg novinarske konference čas za lutkovno povorko, lutkovne, gledališke in plesne predstave, ustvarjalnice in koncert skupine Miusew. Zadnji dan, v soboto, se bo mogoče udeležiti lutkovnih predstav, kolaža in kamišibaja (predvsem lokalnih ustvarjalcev, z naslovi: Legenda o beli dami, Pohorski pisker, Pohorje ni ravno, je pa lepo, To ni pika, Ko umreš, sem srečen), ustvarjalnic in večernega zaključka festivala s koncertom skupine Skalama.

Festivalski dogodki bodo potekali na več lokacijah. Predstave bodo v Lutkovnem gledališču Koruzno zrno ter v domu Svoboda. Vse dni sta na ogled razstavo nagrajenih spominkov Žive coprnije (ki je v Centru domače in umetnostnih obrti) in razstava ilustracij Tine Dobrajc, ki krasijo knjigo Živa coprnija Pohorja in Istre. Slednje so razstavili v bistriški knjižnici.

Projekt se končuje

Projekt Živa coprnija, ki se približuje koncu, poteka v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška. Partnerji projekta Živa coprnija – Živa štrigarija so Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica (RIC) kot vodilni partner ter založba Beletrina, ZRC SAZU, Etnografski muzej Istre, Udruga val kulture in Općina Pićan. Sredstva projekta so zagotovljena v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Festival Živa coprnija s spremljevalnim programom bo obenem uvertura v KORNFEST 2019 – festival za razvoj in promocijo lutkovne umetnosti in kulture, ki že vrsto let poteka v novembru v Slovenski Bistrici. (B. Petelinšek)

Program festivala najdete TUKAJ