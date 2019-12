Danes popoldan je dogajanje v praznično obarvani Bistrici dodatno navdušilo tudi mlajšo generacijo. Otroci so svoje radovednost, navdušenje in ročne spretnosti izživeli v Pravljični deželi pred Marijino cerkvijo, kjer so jim bile na voljo senzorna pot, foto kotiček in izdelovanje prazničnih lučk. Navzoče so pozdravili Snežna kraljica ter maskoti Frida in Rudi. Zvečer pa bo za otroke v cerkvi uprizorjena Zgodbica o izgubljeni lučki. (Anja Sobočan)

