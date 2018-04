Slovenska Bistrica: po zahodni obvoznici do Impola leta 2020

Do družbe Impol v Slovenski Bistrici se bo po novi zahodni obvoznici mogoče peljati predvidoma čez dve leti.

»Letos se še pridobivajo zemljišča, dokončuje se dokumentacija in pridobitev gradbenega dovoljenja. Konec leta se objavi razpis za izbiro izvajalca. Računamo, da bo gradnja stekla v naslednjem letu, nato pa bo investicija končana v roku leta do leta in pol.« Tako je napovedal minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič v začetku tega tedna v Slovenski Bistrici, ob podpisu sporazuma z občino in Impolom o izgradnji 2. etape Zahodne obvoznice. Ta obvoznica za Impol ni pomembna le zaradi pridobitve dodatnih površin, ampak ker bo sočasno z gradnjo druge etape Impol zgradil kablovod in tako zagotovil ustrezno oskrbo podjetja z električno energijo.

Obvoznica je nujna

Tudi v Impolu že nestrpno pričakujejo Zahodno obvoznico in novi kablovod. Izgradnja prve etape obvoznice jim je omogočila širitev industrijske cone za dodatnih 15.000 m2 zemljišča. Na njem so v pičlih treh mesecih že zgradili prvo od načrtovanih štirih industrijskih hal. Načrtujejo pa še mnoge druge naložbe.

»Zaradi investicij se bo v Slovenski Bistrici proizvodnja povečala za približno 30 odstotkov. Posledica tega bo, da bo dnevno pripeljalo v Impol in nato iz podjetja okoli 80 tovornjakov. To bi v mestu povzročilo prometni infarkt. Zato mora biti zgrajena ta zahodna obvoznica,« je med drugim poudaril predsednik upravnega odbora Skupine Impol, Jernej Čokl in dodal, da pričakujejo tudi bistveno večje prihodke družbe – v nekaj letih jih želijo povečati iz sedanjih 700 milijonov evrov na milijardo evrov.

Skupina Impol je šesti največji slovenski izvoznik in v Slovenski Bistrici zaposluje 1300 ljudi, v celotni skupini pa kar 2300.