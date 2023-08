SLOVENSKA BISTRICA MARIBOR Prijeli serijskega roparja

Mariborski kriminalisti so konec prejšnjega tedna prijeli serijskega roparja, ki naj od konca maja do začetka avgusta izvršil vsaj pet ropov.

44-letnik je brez stalnega prebivališča, nazadnje je bival na območju Slovenske Bistrice.

V preiskavi so zasegli tudi orožje, ki je domnevno bilo uporabljeno pri ropih.

Preiskovalni sodnik ga je poslal v pripor, vrednost naropanega blaga cenijo na 15 tisočakov.

Darko Nerat, vodja oddelka za splošno kriminaliteto pri mariborski policijski upravi, še pojasnjuje. »Vsi ropi so bili v Mariboru, in sicer v kioskih na Pobrežju in Gosposvetski cesti, trgovini na Taboru, marketu na Pobrežju in v lekarni na Gosposvetski cesti.«

Policisti predvidevajo, da ima aretirani na vesti vsaj še dva ropa, zato preiskavo nadaljujejo.

PŠ