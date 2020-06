Slovenska Bistrica: Kdo so dobitniki ‘županovih petic’?

Župani občin z bistriškega ob koncu šolskega leta nagradijo najuspešnejše učence s posebnim priznanjem ‘županova petica’. To tradicijo negujejo v Slovenski Bistrici že 30 let.

Župan Slovenske Bistrice dr. Ivan Žagar je najuspešnejše devetošolce iz sedmih osnovnih šol iz Slovenske Bistrice, Spodnje Polskave, Laporja, Črešnjevca, Šmartna na Pohorju in s Tinja sprejel 22. junija v Bistriškem gradu. Toda letos ni bilo skupne prireditve, pač pa je podelitev potekala v petih skupinah. Letos je bilo podeljenih 66 županovih petic devetošolcem in pa 6 priznanj učencem, ki z odličnostjo končujejo izobraževanje na Glasbeni šoli Slovenska Bistrica.

1 od 4

Županove petice bo prejelo tudi 35 dijakov zaključnih letnikov Srednje šole Slovenska Bistrica. Toda njim bodo petice podelili v juliju, hkrati z maturitetnimi spričevali. Prejelo pa jih bo 21 gimnazijcev, 5 ekonomskih tehnikov, 2 trgovca in pa 7 metalurških tehnikov. Slednji prihajajo iz prve generacije, ki končuje šolanje na tem novem programu bistriške srednje šole.

Dobitniki priznanj po posamičnih šolah so:

OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica: Katarina Breznik, Lij Krempl, Ivana Lanišnik, Tisa Leskovar, Gaja Mikec, Luka Ocepek, Svit Stramšak, Marsel Krošl, Kyan Gregorc Planinc, Miha Kapun, Tinkara Kračun, Emir Ribić, Lucija Šega, Zoja Visočnik, Zala Gržan Germ, Gašper Podvršnik, Eva Mlakar, Ines Motaln, Lan Smogavec, Larisa Smogavec, Tine Šega, Eva Lubej, Ian Pirc

2. OŠ Slovenska Bistrica: Vita Bratkovič, Aljaž Gril, Alja Kokol, Jernej Kosajnč, Ajda Moškotevc, Albiona Osmanaj, Noa Tušek, Sanja Blagojevič, Žiga Gaal, Leo Geissler, Hana Kocet, Vasja Lorbek, Miha Mavser, Ana Strnad, Zala Veber, Hana Hren

OŠ Antona Ingoliča Spodnja Polskava: Ana Marie Babšek Vrečko, Ana Cvetko, Špela Dokič, Tina Gojčič, Ema Jesenek, Rea Pušnik, Vita Robar, Tia Rudolf, Daša Šuntner, Nik Tomac, Polona Vidonja

OŠ Dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec: Tjaša Blažič, Hana Pahič, Vita Vinter, Rok Vlaj

OŠ Gustava Šiliha Laporje: Anika Auer, Primož Potisk, Luka Pučnik, Daša Sobotič Verdnik, Ema Vantur

OŠ Partizanska Bolnišnica Jesen Tinje: Katja Janžič, Lucija Stegne

OŠ Šmartno na Pohorju: Erika Ačko, Karin Gajšek, Eva Krošel, Maša Motaln, Zala Smogavec

Glasbena šola Slovenska Bistrica: Eva Lubej iz Sl. Bistrice, Ian Pirc iz Sl. Bistrice, Hana Hren iz Sl. Bistrice, Ana Kozar iz Sl. Bistrice, Lija Hostej z Zgornje Polskave in Miha Govedič iz Sl. Bistrice.