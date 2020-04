Slovenska Bistrica: Bistriški tek jeseni, obnova kopališča poteka po planu

Epidemija je močno posegla v športno dogajanje, tudi na Bistriškem. Takoj po razglasitvi epidemije so bile odpovedane vse tekme, treningi in rekreacije ter druge športne prireditve. Zaprti so tudi vsi športni objekti, jih pa preventivno redno čistijo in razkužujejo, je povedal Marjan Štimec, predsednik Javnega zavoda za šport Slovenska Bistrica.

Bistriški tek bo jeseni

Na koledarju športno – rekreativnih prireditev je bil 19. april rezerviran za osemnajsti Bistriški tek. Organizatorji so prireditev prestavili v jesen in bo v nedeljo, 20. septembra.

Kako je s »športnimi« projekti?

V Slovenski Bistrici trenutno poteka obnova kopališča. Dela so bila sicer v marcu za krajši čas ustavljena, a kljub temu potekajo po terminskem planu, pravi Štimec. Gradbeni del je že skoraj končan, sledila bo namestitev keramike, oprema je že naročena. Odprtje bo predvidoma v sredini junija, je pa seveda to odvisno od nadaljnjega poteka epidemije.

Konec septembra bi se morala začeti tudi obnova bistriške športne dvorane. Vsa potrebna dokumentacija je večinoma pripravljena, začetek obnove pa spet odvisen od aktualnih razmer in tudi od finančnih sredstev; čeprav so bila sredstva v proračunu že zagotovljena, pa lahko epidemija vpliva tudi na izvedbo naložb. (D.G.)