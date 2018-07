Slovenska ženska reprezentanca v odbojki sede je končala z nastopi na svetovnem prvenstvu na Nizozemskem. Po treh porazih v skupinskem delu, kjer so naletele na izjemno dobro pripravljene tekmice, so Slovenke v drugem delu tekmovanja premagale Hrvatice in Madžarke. To je zadoščalo za končno 13. mesto. Za Slovenijo so igrale tudi nekatere Štajerke: Celjanka Lena Gabršček (kapetanka), Suzana Ocepek iz Tabora pri Vranskem in Jasmina Zbilj iz Rogaške Slatine.