Slovenke iz elitne v evroafriško skupino

Z uvrstitvijo v polfinale finalnega turnirja v Sevilli, torej med štiri najboljše na svetu, je lani slovenska ženska teniška reprezentanca dosegla zgodovinski uspeh. Letos pa je v pokalu Billie Jean King (BJK) doživela dva poraza in se seli iz elitne skupine svetovnega tenisa rang nižje, v letu 2025 bo nastopala v evroafriški skupini.

Aprila so Slovenke izgubile dvoboj v Bratislavi, zdaj pa so jih v Velenju z 1:3 premagale še Nizozemke. Za edino slovensko zmago je tokrat poskrbela trenutno najvišje uvrščena Slovenka na lestvici WTA Veronika Erjavec. Konjičanka Tamara Zidanšek pa je po hudih bojih izgubila oba svoja obračuna – s 7:6, 5:7, 2:6 je morala priznati premoč Arantxi Rus, s 6:4, 3:6, 2:6 pa je bila boljša Suzan Lamens. (Jure Mernik)

Foto: Facebook