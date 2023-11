Slovensko vozovnico za EURO 2024 potrdil Štajerec

Slovenska nogometna reprezentanca bo naslednje leto drugič v zgodovini nastopila na evropskem prvenstvu. Vozovnico za Nemčijo so si izbranci selektorja Matjaža Keka priborili s sedmimi zmagami, enim remijem in dvema porazoma (22 točk), v kvalifikacijski skupini, v kateri je imela enak izkupiček še Danska. Končno drugo mesto so Slovenci potrdili z zmago v Stožicah z 2:1 nad Kazahstanom, ko bi jim sicer zadostoval že neodločen izid. Za Slovenijo je prvi z bele točke zadel Benjamin Šeško, zmago pa zagotovil Štajerec Benjamin Verbič, ki je zadel v 86. minuti in potrdil drugo mesto Slovenije v skupini H.

Prvo ‘zaključno žogico’ so Slovenci zapravili v petek, ko bi z zmago na Danskem že naredili odločilen korak, a so bili domačini boljši z 2:1.