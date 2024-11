SLOVENIJA IMA TALENT Konjičanka Kira Štruc-Jurički za finale potrebuje glasove občinstva

Konjičanka Kira Štruc-Jurički bo nocoj nastopila v polfinalni oddaji Slovenija ima talent na POP TV. Za uvrstitev v decembrsko finale pa potrebuje tudi glasove občinstva, glasovanje že poteka od petka zvečer.

Mlada Konjičanka je s svojim petjem v avdicijski oddaji tako navdušila žirante in občinstvo, da je prejela zlati gumb in se s tem neposredno uvrstila v nocojšnji polfinale. Kira se zadnje tedne tako intenzivno pripravlja na nocojšnji nastop, ki se ga že zelo veseli.

Za uvrstitev v finalno oddajo Slovenija ima talent pa potrebuje glasove občinstva:

»Ker glasujejo gledalci, in to že od tega petka zvečer pa vse do nedeljskega nastopa, bom za uresničitev sanj in uvrstitev v finale seveda potrebovala tudi močno pomoč. Z glasovanjem bomo očitno morali biti zelo pridni. Zato pravim: finale je blizu, a tako zelo zelo daleč.«

Pomagajmo Kiri v finale!

Za Kiro glasujete:

mobilni telefon: *323*4# kliči

SMS: GLAS4 na 6446

Poglejte Kirin nastop v avdicijski oddaji:

