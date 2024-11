SLOVENIJA IMA TALENT Konjičanka Kira Štruc-Jurički: »Finale je blizu, a zelo daleč«

Kira Štruc-Jurički, mlada Konjičanka, je v oddaji Slovenija ima talent na POP TV v avdicijski oddaji navdušila žirante in publiko in prejela zlati gumb. Kira se intenzivno pripravlja na polfinalni nastop, ki bo to nedeljo, 24. novembra na POP TV. »Ker glasujejo gledalci, in to že od petka pa vse do nedeljskega nastopa, bom za uresničitev sanj in uvrstitev v finale seveda potrebovala tudi močno pomoč,« je za lokalni časopis NOVICE povedala Kira.

Kira Štruc-Jurički je dijakinja 4. letnika Gimnazije Slovenske Konjice in poje že odkar pomni. »Že v vrtcu me je vzgojiteljica Irena v zboru izpostavila z nekaj solo vložki. Koncert vrtca iz časa, ko sem bila stara 5 let, še vedno rada pogledam,« pravi Kira.

Za njen talent dolgo nismo vedeli

V Glasbeni šoli Slovenske Konjice je Kira igrala klavir in kasneje nadaljevala s petjem. Sicer pa ljudje dolgo niso vedeli za njen pevski talent. »Po tistih prvih pevskih korakih v vrtcu sem veliko pela,« pove Kira in dodaja: »Ampak pela sem bolj zase. Ati in mami sta prijela za kitaro ali se usedla za klavir in imam kar nekaj video posnetkov iz otroških let, ki se jim zdaj skupaj nasmejemo. Šele zdaj vidim, da sem bila kar navihana. Kasneje sem dobila nek zvočnik in mikrofon, in je precej odmevalo po hiši. Verjamem, da so me tudi sosedje kdaj slišali!«

Glasba, zapisana v genih

Kira ima glasbo zapisano v genih. »Že nekaj mamičinih sorodnikov je bilo ‘muzikantov’, mami pa je pela v kar nekaj kakovostnih pevskih zborih in skupinah. Sicer pa kulturno društvo Vladko Mohorič iz Zreč nosi ime po mojem pradedu. Bil je organist v Zrečah in njegova družina je kasneje nadaljevala zreško kulturno pot. Tudi ati je bil del glasbe, z brati in bratranci so imeli glasbeno skupino Dust,« pove Kira.

»Očitno sem otrok glasbe. Mami in ati sta se namreč pred dobrimi dvajsetimi leti spoznala na enem večjih slovenskih festivalov vokalne glasbe. Mami je pela v eni skupini, ati v drugi. In iz te ljubezni se je rodila pevka Kira,« se Kira pošali.

Sicer pa Kirine korenine segajo v tri občine. »Praded izvira iz Vitanja, kjer je bil rojen in je živel, babi je Zrečanka, ena od štirih sester družine Mohorič, jaz pa zdaj živim v Konjicah,« pove Kira in doda, da bo vsakega glasu podpore nastopa na Slovenija ima talent zelo vesela.

Glasovanje že od petka

Kira Štruc-Jurički bo v polfinalu oddaje Slovenija ima talent na POP TV torej nastopila to nedeljo, 24. novembra. Z glasovi jo lahko podprete že od petka zvečer, vse informacije o glasovanju najdete na spletni strani slovenijaimatalent.si.

»Glasovanje se začne že v petek zvečer, dva dni pred nedeljskim nastopom in bomo z glasovanjem očitno morali biti zelo pridni. Zato pa pravim, finale je blizu, a tako zelo zelo daleč.«

(Vir,: lokalni časopis NOVICE, Foto: POP TV)

1 od 5

Kirin avdicijski nastop:

Preberite še: