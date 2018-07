Slovenija gre v boj za medalje na evropskem rokometnem prvenstvu mladincev v Celju

Med štiri najboljše se je na evropskem rokometnem prvenstvu za mladince, stare do 20 let, v Celju, uvrstila tudi Slovenija. Mladi slovenski upi, med katerimi so tudi igralci Celja Pivovarne Laško, so si mesto v polfinalu zagotovili z zmago 25:21 nad Islandci. Uvrstitev v finale, s čimer bi si že zagotovili najmanj srebrne medalje, bodo lovili v petek zvečer v dvorani Zlatorog proti Portugalski. Drugi polfinalni par je Nemčija – Francija.

Saša Prapotnik, trener Slovenije: “Imamo uro ali dve, da proslavimo uvrstitev v polfinale, nato pa sledijo priprave na Portugalsko. Z igro svojih fantov sem zadovoljen, nekoliko me je zmotil le konec, vendar na takšnih tekmah pride tudi do padcev. Čestitam jim, saj so do zdaj oddelali vse tako, kot je bilo potrebno, zato za prihajajoče tekme upam, da se bomo le še dvigovali.”

Foto: RZS