Slovenci obstali v kvalifikacijah, najboljši Celjan

Italijanska Carezza danes gosti prvo letošnjo tekmo za svetovni pokal deskarjev na snegu v paralelnih disciplinah. V kvalifikacijah so obstali vsi Slovenci, med katerimi je z 20. mestom najvišjo uvrstitev dosegel Celjan Tim Mastnak, ki je le za nekaj stotink zgrešil uvrstitev med 16 najboljših in izločilne boje. Drugi Celjan Rok Marguč je uvodni paralelni veleslalom v olimpijski sezoni končal na 28. mestu. V ženski konkurenci je od Slovenk startala le Velenjčanka Gloria Kotnik, ki se je uvrstila na 26. mesto.

Jutri in v soboto bosta še paralelni veleslalom in paralelni slalom v Cortini d’Ampezzo.