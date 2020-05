Slov. Konjice: Začelo se je likovno kolonijsko dogajanje

Gostitelj in organizator letošnje vseslovenske Likovne kolonije gluhih in naglušnih je bilo Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih občin Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče.

Minuli konec tedna so se tako slikarke in slikarji, pridružilo pa se je tudi kar nekaj likovnih ustvarjalcev s širšega Konjiškega, zbralo v Slovenskih Konjicah. Največ jih je za lokacijo ustvarjanja izbralo Žičko kartuzijo, nekaj pa jih je bilo tudi pod župnijskim kozolcem pri cerkvi Sv. Jurija.

Razstava nastalih del bo jesnei v Slovenskih Konjicah.