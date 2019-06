Od danes pred Radiem Rogla ni več mlaja dobrih občutkov. Ta je naznajal pomlad in 22-letko Radia Rogla. Marsikateremu poslušalcu Radia Rogla je prinesel tudi nagrado.

Krajani Malahorne so prišli in že dokaj posušeno drevo odpeljali. Lanski mlaj se nikakor ni hotel posloviti in so se z ruvanjem njegovega spodnjega dela ukvarjali malahorniški fantje dobro uro, letošnji pa je povzročal manj težav.

