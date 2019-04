Slov. Bistrica: že devet dni (znova) pogrešajo 18-letno Rebeko Klinc

Pogrešajo 18-letno Rebeko Klinc iz Slovenske Bistrice. Po informacijah, ki so jih poslali mariborski in policisti postaje Slovenska Bistrica, so pogrešano nazadnje videli 12. aprila v Višnji Gori na območju Občine Ivančna Gorica.

Pogrešana je visoka 165 centimetrov, ima daljše lase, modre oči in pege na obrazu.

Vse, ki bi 18-letnico morebiti opazili ali karkoli vedeli o njenem izginotju, mariborski policisti prosijo, da o tem obvestijo najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na telefonsko številko 113 oz. na anonimni telefon policije 080 1200.

Pogrešano so pogrešali že decembra lani in jo prav tako iskali s policijsko objavo, našli so jo v Mariboru.